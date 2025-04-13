مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة مشروع قانون مقدَّم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.

كما يسعى مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.