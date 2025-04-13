"السبكي": منصة لدراسة تطبيق نماذج إنترنت الأشياء بالمجال الطبي بالتعاون مع هواوي

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة لمركز البحث والابتكار التابع لشركة "هواوي" الصينية العملاقة؛ للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والتكنولوجية وبناء الأنظمة الذكية المتكاملة في المجال الصحي.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية في فعاليات النسخة الـ 91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية بالصين.

وخلال الزيارة، ناقش السبكي مع كبار مسؤولي شركة "هواوي" سُبل التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وابتكار التطبيقات التكنولوجية الحديثة، التي تُمكِّن من تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة بحثية مشتركة مع "هواوي" لدراسة تطبيق نماذج إنترنت الأشياء (IoT) على القطاع الطبي، إلى جانب تطوير حلول تكنولوجية متكاملة لربط قواعد البيانات الضخمة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح أن الهيئة تستهدف تحويل مجمع السويس الطبي، التابع للهيئة بمحافظة السويس، إلى نموذج رائد لمفهوم "المستشفى الذكي"، بالشراكة مع شركة هواوي، بما يعكس تبني الهيئة لأحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فليكس شو، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بشركة هواوي مصر، عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا استعداد الشركة الكامل لدعم مشروعات الهيئة في مجالات البحث والابتكار، وتطوير البنية الرقمية، وإطلاق تطبيقات تكنولوجية متقدمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بمصر.

رافق رئيس الهيئة خلال زيارته لمركز البحث والابتكار لشركة هواوي الصينية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن معرض CMEF 2025 يُعد منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، وقد شارك بالمعرض أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المعملي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية.

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