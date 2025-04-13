مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها

كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.

يأتي ذلك بعد ورود خطاب وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، ثم تأبين النائبة الراحلة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الوقوف دقيقة حداد، ترحماً على النائبة الراحلة رقية الهلالي.

يُشار إلى أن المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظّمت ضوابط إعلان خلو المقعد، حيث تنص على: "يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويُخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه."

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أُخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويُخطر رئيسُ المجلس الهيئةَ الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية –بحسب الأحوال– بخلو المكان، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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