السكة الحديد تكشف حقيقة وقف حجز القطارات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة ما تم نشره على "فيسبوك" عبر صفحة تحمل اسم (مواعيد قطارات سكك حديد مصر)، بخصوص وقف حجز التذاكر من خلال الموقع والأبلكيشن الخاصين بالهيئة لعدم أمان الحجز من خلالهما.

وأكدت الهيئة، في بيان، السيوم الأحد، أن حجز التذاكر من خلال موقعها على الإنترنت اضغط هنا

والأبلكيشن الرسمي الخاص بها اضغط هنا يعمل بكفاءة وأمان على مدار اليوم وكذلك جميع طرق الحجز المختلفة.

وأوضحت الهيئة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحة والقائمين عليها.

جدير بالذكر أن الهيئة وفرت عدة طرق لحجز التذاكر وهي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي لمدة 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي "TVM" الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وشددت السكة الحديد، على أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

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