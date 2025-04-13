رئيس "وسط الدلتا للكهرباء" يتابع أعمال عَمْرة الوحدة الغازية الأولى بمحطة العطف

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، محطة كهرباء العطف التابعة للشركة؛ لمتابعة أعمال العَمرة بالوحدة الغازية الأولى وعَمرة مساعدات الوحدة البخارية، وأعمال الصيانة على الغلاية، بالإضافة إلى أعمال الصيانات اللازمة على كباسات الغاز.

جاء ذلك في حضور كل من المهندس أشرف عبد الحميد رئيس قطاعات الشؤون الفنية بالشركة، والمهندس محمد ريشو القائم بأعمال رئيس قطاع محطتَي كهرباء العطف والمحمودية.

وتعتبر محطة توليد كهرباء العطف المركبة قدرة 750 م.و، من المحطات التابعة للشركة، والتي تتكون من 1 موديول مركب، ووحدتَين غازيتَين، قدرة 250 م.و، وأخرى بخارية قدرة 250 م.و.

وتعتمد المحطة في توليد وإنتاج الكهرباء على (غاز طبيعي/ سولار)، علمًا بأنها تعتمد على الغاز كوقود أساسي والسولار كوقود بديل، والكفاءة الكلية للوحدة تصل إلى 54.1%؛ حيث تبلغ القدرة الإجمالية 750 م.و.

وتم التشغيل التجاري للوحدة الغازية 1 في 2009/8/31، والتشغيل التجاري للوحدة الغازية 2 في 2009/9/6، والتشغيل التجاري للوحدة المركبة في 2010/9/6.

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