قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

كتب- محمد سامي:

التقى قائد القوت البحرية الفريق أشرف عطوة، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية الفريق بحري ديمتريوس كاتاراس والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات .

وفي سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات

البحرية المختلفة .