بعد تحريك أسعار الوقود.. نقيب الفلاحين يكشف عن نسبة الزيادة المتوقعة بأسعار الخضروات والفاكهة

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن نسبة الزيادة المتوقعة بأسعار الخضروات والفاكهة بمختلف الأسواق بعد إقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والتي تأتي ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال "أبو صدام"، خلال تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات والفاكهة زيادة بنسبة تتراوح ما بين 2:1% خلال الفترة المقبلة موضحا أن سعر التكلفة الزراعية يتأثر بأسعار السولار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح أمس الجمعة، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.

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