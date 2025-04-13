بعد تحريك سعر السولار.. اتحاد الدواجن يكشف عن نسبة الزيادة المتوقعة بتكلفة الإنتاج

كتب- عمرو صالح:

كشف ماهر النسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن عن نسبة الزيادة المتوقعة في تكلفة الإنتاج بعد إقرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والتي تأتي ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال "النسيم"، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة الإنتاج على المزارعين والمربين بنسبة تتراوح ما بين 10:7%، موضحًا أن المزارع تعتمد على السولار في تشغيل دفايات العنابر خلال فترات البرد الأمر الذي يمثل زيادة في تكلفة الإنتاج.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح الجمعة.

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