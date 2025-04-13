اليوم.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

كتب- عمرو صالح:

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.