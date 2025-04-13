ياسمين دسوقي "وكيلًا لرئيس حزب الوعي وعضوًا بالهيئة العليا والمكتب السياسي

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، قرارًا بتكليف الدكتورة ياسمين دسوقي وكيلا لملف نشر الوعي وعضوية الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب طبقا للائحة.

وتعتبر الدكتورة ياسمين أحد القيادات الشابة البارزة بقطاع البترول، كما تشغل عضوية المجلس القومي للمرأة-فرع القاهرة ، كما أنها عضو الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بالمجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية ، و ماجستير أنثربولوجيا سياسية من كلية الدراسات العليا الافريقية العليا جامعة القاهرة و باحثة دكتوراه في نفس التخصص، هذا كما أنها مستشار تخطيط استراتيجي من مركز افريقيا.

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