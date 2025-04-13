إعلان

ياسمين دسوقي "وكيلًا لرئيس حزب الوعي وعضوًا بالهيئة العليا والمكتب السياسي

05:00 ص الأحد 13 أبريل 2025

ياسمين دسوقي وكيلًا لرئيس حزب الوعي وعضوًا بالهيئة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، قرارًا بتكليف الدكتورة ياسمين دسوقي وكيلا لملف نشر الوعي وعضوية الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب طبقا للائحة.

وتعتبر الدكتورة ياسمين أحد القيادات الشابة البارزة بقطاع البترول، كما تشغل عضوية المجلس القومي للمرأة-فرع القاهرة ، كما أنها عضو الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بالمجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية ، و ماجستير أنثربولوجيا سياسية من كلية الدراسات العليا الافريقية العليا جامعة القاهرة و باحثة دكتوراه في نفس التخصص، هذا كما أنها مستشار تخطيط استراتيجي من مركز افريقيا.

اقرأ أيضا:

بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلات

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي الدكتورة ياسمين دسوقي قطاع البترول المجلس القومي للمرأة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة