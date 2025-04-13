نشرة التوك شو| انتقادات قرار رفع أسعار الوقود.. وتحذير من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محمود مسلم معلقًا على مشاجرة قيادات سوهاج: "مشهد عبثي"

انتقد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، واقعة الاشتباك العلني بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد، واصفًا إياها بـ"المشهد العبثي".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أكد مسلم أن هذا التصرف "غير لائق بمسؤولين يفترض بهم قيادة المحافظة"، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها الخلافات بين الطرفين، حيث بدأت منذ 6 أشهر دون أن يتمكن المحافظ من احتوائها.

لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: مدربه غائب ذهنيًا

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز، معتبرة أن الفريق ظهر بمستوى غير مقنع، خاصةً في ظل النقص العددي لفريق بيراميدز بعد طرد أحد لاعبيه.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت الحديدي: "أنا منزعجة من مباراة الأهلي وبيراميدز، هذا كلاسيكو غير تقليدي على صدارة الدوري المصري، ورغم وجود فرصة للأهلي لتعويض تداعيات الانسحاب من مباراة القمة السابقة، والعودة للصراع والمنافسة على الصدارة، إلا أنه تعادل بهدف فقط أمام فريق بـ10 لاعبين!"

أحمد موسى منتقدًا قرار رفع أسعار الوقود: الناس زعلانة والحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب

انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، معتبرًا أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا في الرأي العام، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي نفت وجود نية لرفع الأسعار.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى: "رئيس الوزراء أكد في مؤتمر صحفي سابق أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ولكن تم اتخاذ القرار برفع الأسعار في صباح اليوم التالي".

بعد زيادة السولار.. التموين: تعديل مقترح في سعر العيش السياحي وهذا موقف المُدعم -(فيديو)

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنه في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة، إلى جانب غرف فرعية في المديريات، لمتابعة مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المعدلة، والتأكد من استمرار تحمل الدولة لفارق تكلفة الإنتاج لضمان جودة الخبز المدعوم.

وأوضح "ثابت" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لن يتأثروا بأي تغيير في منظومة صرف رغيف الخبز، إذ تواصل الدولة دعمها وتحملها لفارق التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جارية حول تحديد سعر الخبز السياحي، حيث تخضع هذه القضية للدراسة، ومن المتوقع أن يكون هناك تعديل في السعر قريبًا.

أستاذ أمراض صدرية: أدوية منع الحمل قد تسبب جلطة في الرئة

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن الجلطات الرئوية تُعد من أكثر الحالات التي تشكل خطورة على حياة المرضى، مؤكدًا أن الوقاية منها تبدأ بالتوعية والكشف المبكر خاصة لمن لديهم عوامل خطورة مثل التدخين، والسمنة، والجلوس لفترات طويلة.

خلال حواره عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أوضح حسني، أن من بين الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإصابة بالجلطات، تناول بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن التدخلات الجراحية أو وجود تاريخ وراثي في العائلة قد يكون لها دور أيضًا في زيادة احتمالية الإصابة.

رئيس "علمية كورونا" يكشف أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن سوء استخدام المضادات الحيوية ليس فقط مشكلة محلية في مصر، بل هو تحد عالمي، إذ تحذر جميع الدول من أن سوء استخدام هذه الأدوية يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يزيد من تعقيد علاج العديد من الأمراض.

وأضاف خلال حوراه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "لقد أصبحنا نرى حالات من الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأشخاص في سن الثلاثين والأربعين، وهي فئة لم نكن نراها في السابق، وقد أظهرت التحاليل أن هذه البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية التقليدية، مما يضطرنا لاستخدام مضادات حيوية حديثة وعالية التكلفة، مما يشكل عبئًا ماليًا على الدولة والمريض على حد سواء".