حدث في منتصف الليل| "المخابز": زيادة السولار رفع تكلفة الخبز السياحي.. ومؤرخون يرفضون عودة الألقاب الملكية

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

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أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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صورة لأسماء محفوظ تثير ضجة.. ومستند يكشف كواليسها

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي، توضيحًا بشأن صورة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مع أسماء محفوظ والتي أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإسكان: "مارينا 8" بالعلمين الجديدة نقلة نوعية في مفهوم السكن

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل مشروع "مارينا 8" بالعلمين الجديدة، الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم السكن الفاخر والمتكامل في مصر. اضغط للتفاصيل

"باشوات مصر".. مؤرخون يرفضون اقتراح الغزالي حرب بعودة الألقاب الملكية: "هزل في وقت الجد"

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا واسعاً، بعد مقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، والذي دعا خلاله إلى إعادة الألقاب التي انتهت بسقوط الملكية، واندلاع ثورة يوليو على يد الضباط الأحرار في مصر.

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رئيس الوزراء يتفقد وحدات الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة - (صور وفيديو)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة.

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توقعات بزيادة 25%.. شعبة المخابز: ارتفاع السولار زاد من تكلفة الخبز السياحي

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج الخبز، خاصة الخبز السياحي.

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لماذا غرقت بعض أراضي طرح النهر في موسم الجفاف؟.. شراقي يتساءل

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على تصريحات مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بشأن غرق 648 فدانًا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.

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