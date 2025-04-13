أمطار ورياح بهذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 18 أبريل 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الإثنين 14 أبريل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد أنه بداية من الثلاثاء 15 أبريل وحتى الجمعة 18 أبريل من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

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