توقعات بزيادة 25%.. شعبة المخابز: ارتفاع السولار زاد من تكلفة الخبز السياحي

كتب- حسن مرسي:

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج الخبز، خاصة الخبز السياحي.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزير التموين أكد على عدم وجود زيادة في أسعار الخبز المدعم، وأن على المخابز الالتزام بالأسعار المحددة.

وفيما يتعلق بالخبز السياحي، أشار غراب إلى أن إنتاج شوال الدقيق الواحد يستهلك 16 لترًا من السولار، ما يعني زيادة كبيرة في التكلفة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع غدًا في الغرفة التجارية للتنسيق مع الوزارة لبحث أسعار الخبز السياحي، متوقعًا أن تشهد الأسعار زيادة تصل إلى 25%، مع الحفاظ على وزن الرغيف دون تغيير.

وأكد غراب أن سلسلة إنتاج الخبز السياحي تأثرت بشكل مباشر بزيادة أسعار السولار، وأن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار البيع للمستهلكين.

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