محمود مسلم معلقًا على مشاجرة قيادات سوهاج: "مشهد عبثي"

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، واقعة الاشتباك العلني بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد، واصفًا إياها بـ"المشهد العبثي".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أكد مسلم أن هذا التصرف "غير لائق بمسؤولين يفترض بهم قيادة المحافظة"، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها الخلافات بين الطرفين، حيث بدأت منذ 6 أشهر دون أن يتمكن المحافظ من احتوائها.

واتهم "مسلم"، المحافظ بالفشل في حل الأزمة، بل وتأجيجها من خلال قرار بعدم نفاد أي ورقة عليها توقيع السكرتير العام، مشيرًا إلى أن المحافظ قام بتركيب كاميرات في مكتب نائب المحافظ والأخير قام بإزالتها، مما زاد من حدة التوتر.

وانتقد مسلم قرار وزيرة التنمية المحلية بالاكتفاء بإقالة السكرتير العام دون التحقيق العميق في جذور المشكلة، معتبرًا أن "اختزال أزمة مشاجرة قيادات سوهاج في إقالة السكرتير فقط لا يليق".

وأشار مسلم إلى أن هذا الصراع المستمر تحول إلى مادة للنميمة على المقاهي بين الأهالي، مؤكدًا أن استمرار هذه المشاهد العبثية يعكس "انفصالًا عن التحديات الكبرى التي تواجهها مصر"، مطالبًا بتحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الواقعة.