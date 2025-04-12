كتب- عمرو صالح:

حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد انتشار صورة للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ.

وينشر مصراوي شهادة رسمية صادرة عن الوزارة تكشف ملابسات الصورة، حيث جاء في إفادة الوزارة، أن أسماء محفوظ عبدالحليم، كانت متدربة ضمن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أتمت بنجاح البرنامج التدريبي بالوزارة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 أبريل 2025.

وجاء في نص الإفادة: تشهد وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن أسماء محفوظ عبد الحليم، المتدربة ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب قد أتمت بنجاح البرنامج التدريبي بالوزارة، خلال الفترة من 13 يناير لـ 10 فبراير 2025، واستهدف التدريب تزويد المتدربات بالخبرة العملية والعلمية في العمل التشريعي والنيابي، وتعزيز فهمها لدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقد شمل التدريب عدة محاور أساسية، من بينها حضور جلسات تعريفية حول دور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومهامها في التواصل السياسي، وحضور الجلسات العامة المجلسي النواب والشيوخ، والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلسين، وحضور لقاءات الوزير مع عدد من السفراء والمسؤولين ومناقشة ملفات قانونية وتشريعية، وتلقي محاضرات متخصصة حول الدستور المصري واللائحة الداخلية لكل من مجلسي النواب والشيوخ وإعداد المذكرات القانونية والتعرف على إجراءات وصياغات التعديلات التشريعية.

كما شمل التدريب تطور النظام التشريعي في مصر، والقيام بجولات ميدانية داخل البرلمان، والاطلاع على آليات العمل النيابي والتشريعي، ومتابعة جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير تحليلية بشأنها ، مما وفر تجربة متكاملة عززت من قدراتها المهنية والفنية، وهذه شهادة من الوزارة بذلك لمن يهمه الأمر.