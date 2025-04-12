لماذا غرقت بعض أراضي طرح النهر في موسم الجفاف؟.. شراقي يتساءل

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على تصريحات مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بشأن غرق 648 فدانًا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.

وقال "شراقي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يوجد بمصر مدرسة ري عريقة يرجع إنشائها إلى منتصف القرن التاسع عشر ونشهد لها بالجهد الكبير في إدارة منظومة الري وإقامة المشروعات المائية العملاقة وعلى رأسها السد العالي ومجموعة القناطر.

وتابع: "فوجئنا بخبر غرق بعض أراضي طرح النهر وهذا معتاد في أوقات الفيضان (غالبا سبتمبر – أكتوبر) عند ارتفاع منسوب بحيرة ناصر إلى الحد الأقصى، وليس في الربع الأخير من نهاية السنة المائية.

وتساءل أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، هل ارتفاع المنسوب يرجع لزيادة المنصرف من السد العالي أم أن هناك مشكلة فنية أدت إلى ذلك؟.. هل هذا جزء من الاستعداد لاستقبال مياه سد النهضة؟.

وأضاف: "كلنا ثقة في وزارة الري لتفادي خسائر الأراضي الزراعية لصغار المزارعين على أراضي طرح النهر وهم على بعد أيام من الحصاد، خاصة وأننا لسنا في فترة طوارئ التي يعلمها المزارعون جيدا، وأن الأوضاع الحالية سواء في سد النهضة والسد العالي لا تدعو إلى زيادة التدفق من بحيرة ناصر بهذا الشكل ونحن مقبلون على موسم أقصى الاحتياجات وفيه يزداد السحب من بحيرة ناصر، ومعه زراعة الأرز، وهناك العديد من الطرق يعلمها المتخصصون جيدًا للحفاظ على منسوب نهر النيل".

وطالب شراقي بتعويض أي مزارع غرقت أرضه، مشيرًا إلى أن الغرق غير مبرر، ومع الإدارة الرشيدة منسوب بحيرة ناصر لا يشكل خطرًا في الوقت الحالي أو مستقبلًا.