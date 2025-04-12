بعد زيادة السولار.. التموين: تعديل مقترح في سعر العيش السياحي وهذا موقف المُدعم -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنه في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة، إلى جانب غرف فرعية في المديريات، لمتابعة مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المعدلة، والتأكد من استمرار تحمل الدولة لفارق تكلفة الإنتاج لضمان جودة الخبز المدعوم.

وأوضح "ثابت" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لن يتأثروا بأي تغيير في منظومة صرف رغيف الخبز، إذ تواصل الدولة دعمها وتحملها لفارق التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جارية حول تحديد سعر الخبز السياحي، حيث تخضع هذه القضية للدراسة، ومن المتوقع أن يكون هناك تعديل في السعر قريبًا.

وفي سياق متصل، أوضح "ثابت" أن عدد المواطنين المستفيدين من المقررات التموينية في القاهرة يصل إلى 7 ملايين شخص، مؤكدًا عدم وجود أي تأثير على حصصهم التموينية.

ولفت إلى زيارة محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية لمواقع محطات الوقود ومواقف السيارات لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات انعكست على الأسواق بارتفاع يقدر بنحو 10% داخل المحافظة، في حين تعمل الدولة على مراقبة الأسعار للحيلولة دون حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

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