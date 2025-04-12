هل هناك مدينة مخفية أسفل أهرامات الجيزة؟.. كبير الأثريين يكشف الحقيقة

كتبت- داليا الظنيني:

نفى الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، ما تردد بشأن وجود "مدينة هائلة" مخفية تحت أهرامات الجيزة.

خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، كشف شاكر زيف الادعاءات التي أثارها ثلاثة باحثين إيطاليين في مؤتمر صحفي، موضحًا أن هؤلاء الباحثين زعموا – عبر صور الرادار والأقمار الصناعية – اكتشاف مدينة تمتد لـ2 كيلومتر على عمق أكثر من 648 مترًا تحت هرم خفرع، مستخدمين مصطلحات مثل "الذكاء الاصطناعي" لجذب الانتباه.

وأوضح كبير الأثريين، أنه لا أحد من هؤلاء الباحثين متخصص في علم المصريات، حيث يعمل أحدهم في الكيمياء العضوية، والثاني في اللغات والسياسة، لم يقدم الثلاثة أي ورقة بحثية منشورة في مجلة علمية محكمة، بل اقتصر الأمر على مؤتمر صحفي مغلق دون مناقشات أو أسئلة.

ولفت شاكر إلى تهافت بعض البعثات الأجنبية على اختلاق نظريات غير مدعومة، مشيرًا إلى أن أحد هؤلاء الإيطاليين "مؤمن بالخرافات والكائنات الفضائية".

كما استذكر حادثة مماثلة قبل أشهر عندما ادعى باحثون يابانيون اكتشاف "فراغات غامضة" تحت الهرم الأكبر، مؤكدًا أن الأهرامات أصبحت هدفًا للهوس العالمي، حيث يحاول البعض ربطها بنظريات خيالية لتحقيق الشهرة.

وأكد شاكر أن الوزارة تعمل على تحويل تلك الأخبار السلبية إلى فرص للترويج العلمي، داعيًا وسائل الإعلام إلى التمييز بين الإثباتات الأثرية والأوهام التي تروج لها بعض الجهات.