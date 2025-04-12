باسبورها المصري أنقذها.. مغامرة مصرية تتعرض لأزمة صحية في النيبال -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتور منال رستم، أول مصرية تصعد إلى أعلى قمة جبلية في العالم، عن اكتشافها في جواز سفرها وجود تأمين صحي بقيمة 30 ألف يورو في الصفحة الأخيرة من جواز السفر المصري الخاص بها.

وقالت الدكتورة منال رستم، مكنتش مصدقة نفسي، ولا متوقعة، وبجد "تحيا مصر"، أتعالجت على نفقة التأمين الصحي في مصر بعد ما تعبت وأنا برا".

أكدت "رستم"، في حديثها خلال برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، أنها تركت مجال الصيدلة منذ 9 سنوات، وأصبحت متفرغة تمامًا للرحلات والتمرينات الجبلية.

وأضافت: "كان معايا فريق حابب يطلع القمة الجبلية على أساس يطلعوا مع أول مصرية تطلع أعلى قمة جبلية في العالم".

وأوضحت: "أنا ساعات بأخذ الفريق بتاعي ونعمل العلاج النفسي بالأصوات قبل ما نطلع الجبل، وعلشان تبدأ تتسلق جبل إيفرست، اللي هو أعلى قمة جبلية في العالم، ودي كانت المرة الثامنة التي أسافر فيها، وقولت خلاص جسمي متعود ولكن سبحان الله تعبت، وده اللي حصل، والتأمين هو اللي أنقذ الدنيا".

منال رستم، التي شاركت في العديد من الماراثونات العالمية في أماكن متنوعة مثل الأقصر ودبي والكويت وعمان والأردن وسور الصين العظيم ولندن ومدريد، كانت قد تسلقت قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، بارتفاع 5,895 مترًا، في عام 2013، وكانت أول فتاة مصرية تشارك في سباق سور الصين العظيم، وحصلت على العديد من الجوائز.

كما نجحت "رستم" في تسلق قمة "إلبروس" في روسيا، التي تعد خامس أعلى قمة جبلية في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 5,642 مترًا.

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