1500 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل 2025، وذلك بعد زيادة قيمتها حتى وصلت إلى 1500 جنيه.

موعد عيد العمال

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025 سيكون تزامنًا مع عيد العمال، الذي يتزامن مع تاريخ 1 مايو 2025 موعد عيد العمال.

وأضاف، أنه سيستمر صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة وعمال من بداية مايو وحتى الانتهاء من الصرف لجميع العمال.

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