15 صورة ترصد بدء رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات في إطار جولاته اليومية لمتابعة الأعمال الجارية هناك.

وأشار محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، إلى أن أعمال رفع كفاءة المنطقة تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة النقل، والشركة الوطنية للطرق.

ووجه محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بزيادة المسطحات الخضراء ورفع المخلفات، وغسل الأرصفة، ورفع كفاءة تمثال الرئيس الراحل أنور السادات الذي يتوسط الميدان المسمى باسمه في محيط الموقف.

وحرص عدد كبير من المواطنين على لقاء المحافظ حيث عبروا عن شكرهم للدولة لما أحدثته من تغيير بالمنطقة، والقضاء على العشوائية بها.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء في محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وأشار إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع أكثر من 2500 سيارة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي، مدير عام المواقف، وسامر المحلاوي، رئيس حي السلام أول.

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