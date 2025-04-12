"مدبولي" يسأل والوزير يرد.. ما موقف تسليم وحدات العلمين الجديدة؟

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة، موقف تسليم مختلف الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمدينة، حيث سأل وزير الإسكان عن أعداد من تسلموا حتى الآن.

واستمع رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى شرح مفصل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف مستوياتها، وموقف تسليم الوحدات لحاجزيها، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، فإن المرحلة الأولى تتضمن 3 مناطق أبرج شاطئية متعددة الاستخدام؛ تضم 4 أبراج وكمبوند مزارين والحي اللاتيني وعمارات الداون تاون وسكن مصر والإسكان المتميز، بإجمالي 28975 وحدة سكنية.

ولفت إلى أنه تم بيع 15295 وحدة، وتم الانتهاء من 11320 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حتى الآن، وتسليم ومعاينة 6396 وحدة سكنية منها للعملاء المخصصة لهم؛ كما من المستهدف تسليم باقي الوحدات المُباعة قبل 30 يونيو 2025.

وأضاف الوزير، أن الوحدات السكنية متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان للمرحلة الثانية تتضمن 4 مناطق أبرج شاطئية متعددة الاستخدام، تضم 14 برجًا، و5 أبراج بمنطقة أبراج مارينا، وسكن لكل المصريين، و5 أبراج بمنطقة الداون تاون، ووحدات سكنية بالمدينة التراثية، وتضم جميعها حوالي 11616 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد 3 أبراج شاطئية، و5 أبراج بالداون تاون، وجار استكمال أعمال التشطيبات، وكذلك جار تنفيذ أعمال الخرسانات والتشطيبات على التوازي لمشروع سكن لكل المصريين، كما تم البدء في تنفيذ 6786 وحدة إسكان متوسط ضمن مشروع ديارنا لتلبية الطلبات الكبيرة على تملك هذه الوحدات بالمدينة.

وأشار "الشربيني"، إلى أنه تم اتمام وتشغيل المباني الخدمية اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة، والتي تضم 2 مسجد، وكنيسة، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، وملعب خماسي، ومبنى الشهر العقاري، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية، وجار تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى وتشمل مركز طب أسرة، ومدارس، وحضانات، وغيرها.

وأضاف أنه تم تشغيل 65 وحدة تجارية بمشروع نورث سكوير مول، كما تم بيع 110 وحدات تجارية أخرى بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وتسليم 45 وحدة تجارية منها للعملاء، كما أن باقي الوحدات التجارية المًباعة جاهزة للتسليم الفوري.

وفيما يخص أعمال شبكات المرافق، فقد أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من شبكات المرافق: كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وري، وصرف أمطار، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء، وربطها بالمشروعات الجاري إتمامها وتشغيلها، وأصبحت تلك المشروعات جاهزة للتشغيل، مضيفًا أنه تم إتمام الأعمال المتبقية من شبكات الطرق للمرحلة الأولى من المدينة، وجار نهو أعمال تنسيق الموقع بتلك الطرق، ومن المستهدف الانتهاء من مجمل الأعمال قبل يونيو 2025.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الزراعة تكشف سبب تأجيل موعد افتتاح معرض الزهور 2025