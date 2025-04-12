50 شكوى أغلبها تقسيم الخطوط.. إجراءات عاجلة لمواجهة استغلال السائقين ورفع الأجرة

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا بعد ظهر اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف في مختلف المحافظات فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبدء تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمى التعريفة الجديدة لركوب السيارات في مختلف المواقف، لافتة إلى استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية جولاتهم الميدانية على مدار اليوم الثاني للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها رسميًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على السيارات، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين المستخدمين لسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإبلاغها عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى في مختلف المحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة.

وأشارت إلى أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابي والسريع من قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لزيادة تعريفة الركوب الجديدة المعلنة من المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت حوالي 50 شكوى واستفسارًا عبر وسائل التواصل الخاصة بها عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها وتركزت الشكاوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية ودمياط والدقهلية وسوهاج وأسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية والإسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية.

كما أوضح التقرير، أن أكثر الشكاوي كانت ترتكز على قيام السائقين بتقسيم المسافات لزيادة قيمة الأجرة عما هو معلن من المحافظات، وأغلب شكاوى محافظة القاهرة كانت من المواطنين المستخدمين لخط عرب المعادي حلوان، وعلى الفور تم التواصل من العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، ومتابعة شكاوى المواطنين على وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وذلك على رقم الواتساب (01200353111)، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ورقم الخط الساخن: "15330" والبريد الإلكتروني للوزارة: "Info@mld.gov.eg".

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