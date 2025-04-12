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"الطبي العسكري بالمعادي" يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة وزراعة الكبد

01:29 م السبت 12 أبريل 2025

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

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كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما (فرنسي الجنسية) أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا عدا يومي (الخميس - الجمعة)، ويمكن الاستعلام على رقم تليفون: 01200203230.

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المجمع الطبي للقوات المسلحة كريم بودجيما أورام البنكرياس زراعة الكبد
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