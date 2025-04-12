"الطبي العسكري بالمعادي" يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة وزراعة الكبد

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما (فرنسي الجنسية) أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 مايو القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميًا عدا يومي (الخميس - الجمعة)، ويمكن الاستعلام على رقم تليفون: 01200203230.

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