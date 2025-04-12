قطع المياه 6 ساعات عن عين شمس الشرقية والغربية الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية).

يأتي ذلك نظرًا لقيامها بأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000 مم بمحطة مياه مسطرد.

ويكون ذلك، وفق بيان الشركة، السبت، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الأحد 13-4-2025 وحتى الساعة الرابعة صباح الاثنين 14-4-2025 ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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