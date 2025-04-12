وفاة أستاذ قلب بسكتة قلبية مفاجئة بعد إنقاذه مريض بمستشفى العريش

كتب - أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور علي صلاح، أستاذ متفرغ أمراض القلب بمعهد القلب القومي، والذي توفي جراء إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الهيئة، في بيان، السبت، إن "صلاح" توفي أثناء عمله وتواجده فى مستشفى العريش العام في بعثة رسمية للكشف على مرضى القلب وإجراء عمليات القسطرة القلبية للمحتاج منهم، حيث تعرض لسكتة قلبية مفاجئة داخل غرفة الكنترول بعد الانتهاء من إجراء عملية قسطرة عاجلة مساء يوم الجمعة لمريض مصاب بجلطة في القلب، وبعد أن أنقذ حياة المريض.

وأضاف بيان الهيئة، أن الدكتور علي صلاح كان من الرعيل الأول من أطباء معهد القلب، وقدم الكثير أثناء مسيرة عطاءه، واستمر في أداء واجبه بالمعهد حتى بعد بلوغه سن التقاعد، للاستمرار في علاج المرضى غير القادرين، ونقل خبراته إلى الأجيال الجديدة من شباب الأطباء.

وتقدم الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة، وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وزملائه وأحبائه خالص الصبر والسلوان.

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