هل نعيش داخل ثقب أسود؟ اكتشاف مذهل يقلب المفاهيم الكونية

كتب- محمد نصار:

في تطور مذهل قد يُعيد رسم تصورنا الكامل عن نشأة الكون، كشف تلسكوب جيمس ويب عن نتائج صادمة عبر دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الفلكية الملكية (MNRAS) عام 2025، تُلمّح إلى أن كوننا ربما نشأ داخل ثقب أسود هائل ينتمي إلى كون أكبر.

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن البداية من مشروع JADES، من خلال مشروع المسح العميق للمجرات، تم تحليل بيانات 263 مجرة تعود لبدايات الكون، والمفاجأة أن حوالي 66% من المجرات تدور مع عقارب الساعة، بينما فقط 34% تدور بعكسها.

وأضاف: في كون يُفترض أن يكون "متجانسًا" في الاتجاهات، كان المتوقع أن يكون التوزيع 50/50، لكن هذا "الاختلال" أثار دهشة العلماء.

فرضية "الكون داخل ثقب أسود"

بعض العلماء يرون أن هذا الانحراف في اتجاه الدوران ليس صدفة، بل هو بصمة كونية تعود للحظة نشوء الكون.

وتُشير النظرية إلى أن كوننا قد يكون محصورًا داخل أفق حدث لثقب أسود هائل في كون أكبر، وهي فكرة تعرف بـ "كون شفارزشيلد".

وبدلاً من أن ينهار الثقب إلى تفرد (singularity)، فإن دورانه الشديد وانحناء الزمكان جعله ينشئ كونًا جديدًا… وهو نحن.

نظرية نيكوديم بوبلاوسكي

الفيزيائي البولندي نيكوديم بوبلاوسكي يقترح أن انحراف الزمكان (torsion) يمنع الانهيار الكامل داخل الثقوب السوداء، وبدلاً من ذلك، يؤدي إلى "ارتداد" مادي يُنتج انفجارًا هائلًا، قد يكون هو الانفجار العظيم الذي بدأ كوننا.

لكن بعض العلماء يعتقدون أن هذا الخلل في البيانات قد يكون مجرد انحياز بسبب دوران مجرة درب التبانة وتأثيره على المراقبة من خلال جيمس ويب.

ومع ذلك، قد تُسهم هذه الملاحظات في إعادة معايرة أدوات قياس المسافات الكونية، وربما تُساعد في حل ألغاز مثل مشكلة ثابت هابل، وظهور مجرات "شديدة القِدم" في أوقات لا يفترض أن توجد فيها نظريًا.

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