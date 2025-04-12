تحرك جديد من "قومي الطفولة" بشأن طفلة العاشر من رمضان

كتب- أحمد جمعة:

كلّفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحمد عادل غيضان "محامٍ بوحدة الدعم القانوني"، بحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصول الطفلة على حقوقها القانونية جراء ما تعرّضت له، وتمثيلها قضائيًا في تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك إنفاذًا لأحكام قانون الطفل والقانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي"، في بيان اليوم، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أولًا بأول، سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة، وقام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم، وتم البدء في خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.

جدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2024، الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

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