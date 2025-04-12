اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

(مصراوي)

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

يذكر أن الزيارة الرسمية الثانية لرئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، إلى مصر تأتي في ظل علاقات عميقة وتاريخية تربط البلدين والشعبين المصري والإندونيسي.

ويحرص قيادة البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسى إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالاستقرار والاحترام المتبادل فى إطار علاقات تاريخية وثقافية قوية.