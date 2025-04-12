رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم السبت، وحتى الخميس 17 أبريل 2025 .

وقالت الهيئة في بيان لها: من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود الليل وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الأحد 13 أبريل والإثنين 14 أبريل سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبداية من الثلاثاء 15 أبريل وحتى الخميس 17 أبريل من المتوقع نشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء.







اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)

تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض