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غدا.. حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

04:30 ص السبت 12 أبريل 2025

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى.

وذلك فى الثامنة مساء غدا الأحد ١٣ أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية، فى إطار فعاليات عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عام على رحيل كوكب الشرق.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال سيدة الغناء العربى التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها إسأل روحك وجددت حبك ليه، يؤديها كل من رحاب مطاوع وغادة آدم.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة بإعتبارها جزءا أصيلاً من التراث الموسيقى العربي.

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دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام كلثوميات مسرح معهد الموسيقي العربية أم كلثوم وزارة الثقافة سيدة الغناء العربى
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