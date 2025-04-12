نجوم الموسيقى العربية تتغنى بأعمال العندليب على المسرح الكبير

كتب-محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، مساراتها للاحتفال برموز الكلمة والنغم، حيث يقام حفل لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجى، وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد ١٣ أبريل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الخالدة للعندليب التى شكلت جانباً من وجدان الشعب المصرى والعربي، منها زى الهوا، أعز الناس، الليالى، حبيبها، ظلموه ، كامل الأوصاف، كنت فين، أى دمعة حزن لا، حلفنى، أحبك وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال كل من: أحمد عفت، أحمد محسن، أشرف وليد ومحمد الخولى.

يأتى الحفل فى إطار العروض النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية لإعادة إحياء التراث الغنائى والموسيقى العربى بهدف صون الهوية الفنية والتعريف بأعلام الإبداع فى هدا المجال.





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