عمرو أديب للتجار: "اللي هيزود الأسعار بشكل مفتري هيقعد جمب بضاعته"

كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي عمرو أديب من مغبة استغلال التجار لقرار رفع أسعار الوقود لزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن المواطن هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

وخلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، وجه أديب رسالة للتجار، قائلًا: "التجار في مصر أقوى من الحكومة، وقرار الزيادة ينزل من هنا، الأسعار تزيد بعدها بساعة، والموضوع ينتهي بكام حملة نمسك فيها تاجر أو اتنين".

ودعا مقدم "الحكاية" التجار إلى "الرفق بالمواطن"، محذرًا من أن "اللي هيزود الأسعار بشكل غبي أو مفتري هيقعد جمب بضاعته"، مستشهدًا بانخفاض استهلاك المصريين من اللحوم والدواجن وإغلاق بعض المزارع.

وأشار أديب إلى أن جميع الأسعار سترتفع نتيجة لقرار رفع أسعار الوقود، بما في ذلك أسعار النقل والمواصلات والسلع الأساسية، متسائلًا: "أقول لرئيس الوزراء كيف سيعيش المواطن؟".

ولفت إلى أن الخبز السياحي إما سيرتفع سعره أو ينخفض وزنه، مؤكدًا أن "الخاسر الوحيد في هذا الأمر هو المواطن".

واعتبر أديب أن الدولة ستتكبد خسائر أيضًا نتيجة لهذا القرار، خاصة إذا اضطرت إلى عدم رفع أسعار الخبز المدعم أو تذاكر القطارات وغيرها من السلع والخدمات التي تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن هذه التكاليف قد تفوق ما توفره الدولة من خلال زيادة أسعار المحروقات.

وتساءل أديب: "نفسي أعرف كيف يفكر من اتخذ هذا القرار؟ ألم يفكروا في حجم هذه الزيادة؟ ألم يشعروا بكلفة ذلك على المواطن؟".

وأشار إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، متسائلًا: "ينعم المواطن في كل مكان بأسعار نفط متدنية، لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي يدفع فيها المواطن أموالًا أكثر".

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)

تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض