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حزب الجيل يرفض زيادة أسعار المحروقات: نطالب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية

03:00 ص السبت 12 أبريل 2025

ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل

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كتب-عمرو صالح:
أعرب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، عن بالغ قلقه ورفضه التام لما أعلنته لجنة التسعير المؤقت، مؤخرًا بشأن رفع أسعار الوقود، وما تبعه من زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي أضافت أعباء جديدة على كاهل المواطن المصري البسيط، الذي أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية في ظل موجات غلاء متلاحقة لا ترحم.

وأكد الحزب في بيان له أن المواطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، وأن السياسات الحكومية الحالية، والتي تهدف إلى سد العجز وزيادة الإيرادات على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، من سياسات غير عادلة وتتنافى مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور المصري مشيرا إلى أن الحكومة دأبت على تصدير المشاكل فى وقت نحتاج فيه بسبب التحديات التى تواجه أمننا القومى الى التلاحم وزيادة الترابط بين الشعب وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة القومية والسيادية.

وطالب الحزب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية الحالية، والبحث عن بدائل عادلة تمكّن الدولة من تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا.
كما طالب بإشراك الأحزاب والقوى الوطنية في حوار حقيقي لصياغة حلول واقعية تنبع من نبض الشارع المصري.

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حزب الجيل أسعار المحروقات ناجي الشهابي
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