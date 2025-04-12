الزراعة تكشف سبب تأجيل موعد افتتاح معرض الزهور 2025

كتب-عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة عن سبب تأجيل افتتاح معرض الزهور 2025 المقرر إقامته بالمتحف الزراعي بالدقي.

وقال إبراهيم خلال تصريحات لمصراوي: إن سبب تأجيل افتتاح المعرض يرجع لمنح العارضين وقت إضافي لنقل منتجاتهم الزراعية موضحا أن هناك شركات لازالت حتى الآن تجهز منتجاتها وأشجارها المقر عرضها بالمعرض.

وأشار إبراهيم إلى أن الموعد النهائي لافتتاح المعرض سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويعود موعد معرض الزهور 2025 بحلة جديدة وتنظيم دولي، ليُقدم تجربة فريدة للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات، بالتزامن مع اقتراب فصل الربيع وعودة الأجواء المبهجة، والذي يُعد الأقدم والأكبر من نوعه في مصر والعالم العربي.

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