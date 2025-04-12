بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلات

كتب-عمرو صالح:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح أمس الجمعة، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.

وقد ترتب على هذا الأمر ارتفاع أسعار تعريفة ركوب المواصلات بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، وقد يستغل بعض سائقي المركبات هذه الفترة للتلاعب بأسعار تعريفة الركوب وتحصيل أموال إضافية من المواطنين دون العلم بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون .

حيث جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

‎ووفق ما جاء في قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

‎وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريف ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

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