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بالصور.. الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زهور الربيع 2025

11:49 م الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب-عمرو صالح:

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، مساء اليوم، معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.

وقال "عزوز" في تصريحات صحفية له أن العارضين من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق يواصلون فرش منتجاتهم وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم.

وأشار عزوز إلى أن المعرض في دورته الحالية الـ 92 سوف يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك اشتراك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تنظيم المعرض لأول مرة.

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