كامل الوزير: القوات المسلحة لم تكن صانعة ثورات بل حارس لإرادة الشعب

كتب- حسن مرسي:

روى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، محطات بارزة من مسيرته العسكرية.

وخلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، كشف الوزير بداياته عندما التحق بسلاح المهندسين، حيث طلب الخدمة في العريش، وقاد مهام شاقة بالقرب من بئر العبد لتطهير الأراضي من الألغام عقب انسحاب إسرائيل من سيناء.

كشف الوزير عن تكليفه بقيادة سلاح المهندسين، خلال ثورة يناير، لإنشاء حواجز خرسانية حول ميدان التحرير، حيث أقام 14 سورًا لحماية المنشآت الحيوية والمتظاهرين من تسلل العناصر المندسة.

وأكد وزير النقل والصناعة، أن القوات المسلحة لم تكن صانعة الثورة، بل حارسة لإرادة الشعب، مشددًا على أن مصر ملك لكل أبنائها ولم تقبل أن تكون حكرًا على فصيل بعينه.

وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن الضغوط التي واجهها الفريق عبد الفتاح السيسي من المؤسسة العسكرية للترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى تحمله مسؤولية تاريخية في وقت عصيب.

كما استعرض دوره في فض اعتصام رابعة، حيث وضع سلاح المهندسين خططًا لتأمين خروج المعتصمين باستخدام بلدوزرات مدرعة لفتح المتاريس، مع الحرص على تجنب العنف رغم تسلح بعض المعتصمين.

وروى موقفًا لافتًا عندما اقترح هدم عمارة في شارع سيبويه للقضاء على تحصينات مسلحة، لكن السيسي رفض بشدة قائلاً: "مش هنهدم بيوت المصريين أو نسمح بإيذاء حد".

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