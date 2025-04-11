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بكري يكشف المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى إندونيسيا

09:53 م الجمعة 11 أبريل 2025

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مؤامرة خطيرة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا، واصفًا تصريحات الرئيس الإندونيسي الأخيرة حول استعداد بلاده لاستقبال المهجرين بالصادمة.

وخلال حلقة برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن وكالات الأنباء نقلت ترحيبًا إندونيسيًا بهذا التهجير، مستندًا إلى تسريبات تؤكد أن جاكرتا قد تتحول إلى وجهة مفروضة لسكان غزة، سواء برضاهم أو تحت الضغط.

وأكد بكري أن ما يجري يتجاوز الأزمة الإنسانية إلى مخطط ممنهج تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل لتفريغ فلسطين من أهلها، مشيرًا إلى أن الضغوط تمتد إلى دول أخرى لقبول هذا السيناريو.

واستعرض صمود الفلسطينيين الذين يقاومون منذ أكثر من 17 شهرًا، متمسكين بأرضهم رغم الحصار والجوع، حيث لجأوا إلى أكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ليواجهوا الآن دعوات للرحيل عن وطنهم.

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مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين الرئيس الإندونيسي المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية إندونيسيا
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