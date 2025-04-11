صور.. وزراء التنمية المحلية والشباب والأوقاف والعمل يشاركون باحتفالية يوم اليتيم

كتب-عمرو صالح:

شهد كل من؛ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بحديقة الأزهر بعد ظهر اليوم بمناسبة "يوم اليتيم" تحت عنوان "يوم الحب والعطاء" وذلك بمشاركة أكثر من ٢٥٠ طفل وطفلة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل ادماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم ، مشيرا إلى أن يوم اليتيم يمثل رمزا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها ، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأهلى إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومترابط موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إدخال البهجة على الأطفال فى هذا اليوم.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركة الأطفال في يوم عيدهم، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل الدعم والرعاية للأطفال الأيتام لتعزيز قيم الولاء للوطن لديهم مشيرًا إلى أن كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته .

وأكد محافظ القاهرة أن يوم اليتيم مناسبة هامة نستحضر فيها مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا من الأيتام ونعمل من خلالها على إدخال البهجة إلى قلوبهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل متواصل لتطوير بيئة دور الرعاية ورفع كفاءة العاملين بها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الاحتياجات بشكل مستدام بعيدًا عن الموسمية إيمانًا بأن بناء الإنسان يتطلب رؤية طويلة الأمد وجهودًا متكاملة.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بحضور هذه المناسبة التي وصفتها بالعزيزة على قلوبنا جميعًا، وقالت: هذا اليوم الذي نجدد فيه التزامنا الإنساني والأخلاقي تجاه أبنائنا وبناتنا من الأطفال الأيتام، فهم ليسوا فقط مسؤولية مجتمع، بل هم أمل المستقبل، وركيزة أساسية في بناء وطن قوي متماسك.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تحرص على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير بيئة آمنة وحاضنة تضمن لهؤلاء الأطفال التعليم والرعاية والصحة والنمو السليم .

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية أوجه اليوم تحية تقدير لكل القائمين على رعاية الأيتام، في دور الرعاية، وفي الجمعيات الخيرية، ولكل مواطن يقدم دعمًا ولو بكلمة طيبة.

وتضمنت الاحتفالية التى شارك فيها مديرية ثقافة القاهرة، وعدد من الجمعيات الأهلية، والشركات الراعية حفل غذاء وعروض فنية، ومسابقات، وورش رسم، وتوزيع هدايا وملابس للأطفال، وألعاب، كما شهد الحفل تكريم عدد من الأمهات البديلات.

وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من الشخصيات العامة ، والإعلاميين.

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