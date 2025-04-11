أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 12 أبريل 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليل وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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