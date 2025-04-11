الأرصاد: تحذير لمحافظات الصعيد من تغيير مفاجئ في درجات الحرارة

كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التغيرات الجوية المفاجئة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، مشيرة إلى أن فصل الربيع يتميز بطبيعته المتقلبة، ما يستوجب على المواطنين البقاء على اطلاع دائم بأحدث النشرات الجوية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة "الأولى"، أوضحت أن محافظات جنوب مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وأكدت غانم أن مدن الصعيد تعاني اليوم من هبوب عواصف رملية وترابية ناتجة عن نشاط الرياح، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأضافت أن سرعة الرياح في تلك المناطق تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى تعزيز الشعور بالبرودة ويؤثر على الأحوال الجوية العامة، مما يجعل الوضع يتطلب انتباهًا خاصًا من الجميع.

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