"موافي": قرار إزالة الطحال لا يُتخذ إلا بعد إجراء تحليل نخاع العظم

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطحال قد يكون سبباً مباشراً في الإصابة بالأنيميا إذا أصبح نشطاً أكثر من اللازم وبدأ في تكسير خلايا الدم قبل موعدها الطبيعي.

أوضح موافي خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عمر كرات الدم الحمراء هو 120 يوماً، لكن في حال زيادة نشاط الطحال، تبدأ هذه الخلايا في التحلل مبكراً، ما يؤدي إلى انخفاضها في الجسم، وتظهر نتيجة ذلك صورة دم تحتوي على أنيميا، وانخفاض في الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

وأضاف موافي: في هذه الحالة، ممكن نضطر لاستئصال الطحال، لكن بشرط التأكد من أن نخاع العظم سليم، لأنه هو المصنع الأساسي لإنتاج الدم، أما لو كان نخاع العظم ضعيف، يبقى إزالة الطحال جريمة بحق المريض.

وأكد موافي أن قرار إزالة الطحال لا يُتخذ إلا بعد إجراء تحليل نخاع العظم والتأكد من نشاطه، قائلاً: لو المصنع واقف، يبقى الطحال بريء، ولو المصنع شغال بزيادة، يبقى الطحال هو اللي بيهجم على الدم.

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