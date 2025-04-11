إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد مشادة مع نائب المحافظ

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

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