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قصور الثقافة تقدم يوما ثقافيا للأطفال في الخيالة احتفالا بيوم اليتيم

05:20 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    قصور الثقافة تقدم يوما ثقافيا للأطفال في الخيالة احتفالا بيوم اليتيم (2)
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    قصور الثقافة تقدم يوما ثقافيا للأطفال في الخيالة احتفالا بيوم اليتيم (3)
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كتب- محمد شاكر:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية وثقافية بالخيالة بمناسبة يوم اليتيم.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقدمها فنانو قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بمشاركة أطفال مدرسة تحيا مصر، حيث تنوعت الفعاليات بين الورش الإبداعية والحوارات التفاعلية.

وقدمت الفنانة شهد عيد ورشة بعنوان "بيدي أُبدع"، لتنفيذ أعمال يدوية على شبك الكنفاه باستخدام سلك الجليتر لصنع ميداليات مبهجة، كما نفذت هدى يحيى ورشة "أرسم فرحتي" التي استخدمت فيها الصلصال والكانسون الملون لصنع كروت معبرة عن الفرح.

واختتم اليوم بحوار مع الأطفال بعنوان "قلبي كبير" ناقش مفاهيم الرحمة والتعاطف ومساعدة الآخرين في أجواء من البهجة والتواصل الإنساني.

الفعاليات نفذها المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د.چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي في إطار أنشطة دورية مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة لأبناء المناطق الجديدة الآمنة في القاهرة وعدة محافظات.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة خالد اللبان يوم اليتيم محمد ناصف قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي
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