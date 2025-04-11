الجيزة: إجراءات رادعة ضد السائقين حال زيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

جاء ذلك للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية .

أكد محافظ الجيزة، أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

كما كلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة المرور ومديري إدارات المواقف، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

وشدد المحافظ، على متابعة العمل داخل مواقف السرفيس على مدار الساعة والتأكد من تركيب لافتات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين.

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