رئيس الرعاية الصحية يتفقد ميدانيًا كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة ميدانية إلى عدد من كبرى المستشفيات والشركات الصينية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي الصيني الـ91 للأجهزة والمستلزمات الطبية (CMEF)، والمقام بمدينة شنغهاي خلال شهر إبريل الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المصريين، ودعم التطوير المستدام للنظام الصحي في مصر.

تفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، مستشفيات "رنجي"، و"ووندفو"، و"تشونغشان"، وهي من المستشفيات الرائدة في الصين، حيث تم بحث سبل التعاون في عدد من المجالات الحيوية في الرعاية الصحية. وتُعد مستشفى "رنجي" من المراكز المتخصصة في علاج الأمراض النادرة والمعقدة، وتدخلات الجهاز الهضمي الدقيقة. فيما ركزت زيارة مستشفى "ووندفو" على التعاون في مجالات إدارة الأمراض المزمنة والتشخيص المتقدم.

كما تناولت الزيارة إلى مستشفى "تشونغشان" آفاق تبادل الخبرات في إنشاء مراكز التميز لعلاج أمراض القلب، والأورام، وزراعة الكبد.

كما شملت الزيارة شركة "EVYD TECHNOLOGY" المتخصصة في تطوير حلول الرعاية الصحية الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الدكتور السبكي على أبرز الابتكارات القائمة على تحليل البيانات الضخمة والتقنيات التنبؤية لتحسين جودة الرعاية وتجربة المريض. كذلك زار شركة "United Imaging Healthcare" الرائدة في مجال أجهزة التصوير الطبي، حيث تعرّف على أحدث التقنيات المستخدمة في أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، ودورها في تعزيز دقة التشخيص الطبي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن استراتيجية الهيئة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع كبرى المستشفيات والشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير النظام الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الطب والرعاية الصحية، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية تسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتمكينها من مواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تفتح آفاقًا واسعة لشراكات مثمرة مع مؤسسات طبية دولية في مجالات الطب الحديث، وتعزز قدرة القطاع الصحي المصري على مواكبة أيًا من التطورات الحالية والمستقبلية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: "ما لمسناه من صدق التعاون والانفتاح على تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية خلال هذه الزيارة، هو ثمرة جهود القيادة السياسية المصرية في بناء علاقات استراتيجية مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الطبي. ونتطلع إلى ترجمة هذه الزيارات إلى مشروعات تعاون ملموسة، تُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتوفر خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطن المصري".

كما شهد المعرض استعراضًا لأهم الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المخبري، والرعاية الصحية الرقمية، ما يسهم في تمكين مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم من تقديم خدمات طبية أكثر تقدمًا ودقة. وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 5000 علامة تجارية دولية، ما يُعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين كبرى الشركات الصينية ونظيراتها العالمية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال الزيارة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

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