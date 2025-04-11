السياحة: مصر تحصد المركز الأول في مسابقة ماتربورت العالمية بجولة معبد أبو سمبل

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل والتي نفذتها شركة NAV 3D وأهدتها لوزارة السياحة والآثار لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقصد السياحي المصري في فترة جائحة كورونا، حصلت على المركز الأول كأفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث، وذلك في المسابقة العالمية التي تنظمها سنوياً شركة ماتربورت.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بحصول هذه الجولة على الجائزة، مشيراً إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لرقمنة وتوثيق الآثار المصرية للحفاظ عليها من بينها ما يقوم به المجلس الأعلى للآثار من أعمال لرقمنة حوليات وملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلات كل من المتحف المصري ودراسات آثاريه إسلامية ومشكاة، ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فوز الجولة الافتراضية لمعبد ابو سمبل تعد نوع من الترويج السياحي لمنتج السياحة الثقافية بالمقصد السياحي المصري، وتميزه ونجاحه في استقطاب أنظار واهتمام العالم، ويعكس في الوقت ذاته مدي اهتمام الشعوب وشغفهم بالحضارة المصرية القديمة.

وأشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل تجاوزت أعداد مشاهدتها على منصة منصة شركة ماتربورت "Matterport" الأمريكية للجولات الافتراضية،397 ألف مشاهدة منذ إتاحتها على المنصة في فبراير 2021 تزامنا مع تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في المعبد، لافتا إلى أن الشركة كانت قد أهدت هذه الجولة للوزارة وتم اتاحتها على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة عام 2021 أثناء جائحة كورونا تحت عنوان Experience Egypt from home والتي كانت تهدف إلى عرض أبرز المقاصد الأثرية باستخدام تكنولوجيا الجولات الافتراضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.

يذكر أن تنفيذ مثل هذه الجولات الافتراضية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي التي تهدف إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في توثيق المواقع الأثرية والترويج لها بغرض زيادة معدلات الزيارة والتشجيع على الزيارات الفعلية.

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