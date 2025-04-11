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وزير الشئون النيابية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

02:59 م الجمعة 11 أبريل 2025

البابا تواضروس الثاني

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم المستشار محمود فوزي، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع المصري وتماسكه، في واقع يعيشه أبناء الوطن بكل المواقف والمناسبات. مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في التعايش والتآخي بين جميع مواطنيها، بمختلف معتقداتهم الدينية، في ظل قيادة حكيمة ورشيدة تؤمن بأن قوة الوطن في وحدته.

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